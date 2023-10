Zazzaroni: “Esonero Mourinho? Smentita Roma né credibile né elegante verso la stampa”

"Fake: così la Roma ha liquidato il retroscena del Corriere dello Sport sull’esonero di Mourinho in caso di sconfitta oggi a Cagliari. Ma “fake” vale meno di zero. Non è una smentita credibile, non è una prova di fiducia per l’allenatore, non è soprattutto un modo elegante e rispettoso di relazionarsi con la stampa, cioè di relazionarsi con il proprio pubblico. Pare piuttosto una maldestra e precipitosa marcia indietro, innescata dalla paura dei contraccolpi ambientali che l’esonero di Mou avrebbe per la Roma"