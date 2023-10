Inter ancora rimontata, CorSport: “Non solo stanchezza: è emblematico che…”

"La Champions frena l’Inter e il Bologna ne approfitta. La partenza sprint, in stile secondo tempo con il Benfica, non basta ai nerazzurri, che si prendono il doppio vantaggio in meno di un quarto d’ora, ma poi si fanno rimontare, come era già accaduto con il Sassuolo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al 2-2 tra Inter e Bologna. "Così, salgono già a 5 i punti lasciati per strada da Lautaro e compagni. Era accaduto anche all’inizio dello scorso campionato e l’Inter lo ha pagato caro. Solo che una squadra che punta a vincere il campionato non se lo può permettere: perché su una “maratona” di 38 partite è la continuità che fa la differenza. Sicuramente, contro i rossoblù, ha inciso la stanchezza, ma, con la partita che si era messa subito nel migliore dei modi, servivano lucidità e capacità di gestire", commenta sempre il quotidiano.