Zazzaroni: “Se il Milan ferma la Juve…l’Inter vince lo scudetto. Conte? Uno che cerca…”

Ospite a Sky Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato del momento dell’Inter e del mercato dei nerazzurri. Questo il commento del direttore del Corriere dello Sport: “L’Inter è la squadra che maggiormente interpreta il calcio del suo allenatore. Conte non vuole giocare bene, vuole giocare e vincere. Non gliene frega niente di piacere e lo ha dimostrato anche con la Nazionale. Lukaku è il giocatore ideale per certi aspetti perché dà profondità alla squadra, ha peso, centimetri, nel corpo a corpo non lo sposti neanche con le cannonate, fa paura. Va in difficoltà nelle partite importanti in Europa, ma è un giocatore importantissimo. Mi piace anche Lautaro, è un giocatore che ha una potenza e una forza… I giocatori dell’Inter di Conte hanno tutti una caratteristica: corrono, sono intensi, la tecnica è buona. Barella secondo me incarna perfettamente Conte, è uno che non molla mai. Il fuoriclasse probabilmente è Antonio“.

Il mercato? Uno che cerca Kanté e che non prevede un ruolo per Eriksen, ti dà già un’idea molto chiara. Io metterei giocatori da corsa, rapidi, lottatori, gli servono questi e lui vuole questi.

Vidal? Attenzione ai giocatori che hanno potenziale. Vidal magari sta facendo malissimo, sta facendo molti errori, però Mancini mi ha insegnato che non bisogna mai trascurare i giocatori di potenziale perché prima o poi riesce. Chiaro che adesso non sembra il massimo della condizione, ma è un giocatore che ancora può fare la differenza e potrebbe diventare importante nella seconda fase.

La favorita per lo scudetto? Se la Juve vince a Milano, la Juve, altrimenti dico l’Inter”.

(Sky Sport)