Durante Tiki Taka, il direttore del Corriere dello Spot Ivan z ha parlato del momento dell’Inter dopo l’uscita dalla Champions League:

“Eriksen gioca bene in Europa e non ha giocato. L’Inter ha pagato il pubblico, faceva 65mila anche col Crotone. Conte ha sempre avuto bisogno della bolgia. L’Inter si è appecoronata a Conte, Marotta in particolare. Hanno preso il più grande che c’è, dopo aver preso i vari Mazzarri, Mancini e Pioli”.