I pronostici di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa su Bologna-Inter, in programma oggi alle 18 al Dall'Ara

Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati su Bologna-Inter. "Ecco, io devo metterci il cuore. Dico 1X", la previsione di Ivan Zazzaroni che non nasconde il suo tifo per i padroni di casa.

"Io metto X2 per diversificare, prima di una partita importante con l'Atletico Madrid magari ci può stare un piccolo calo di tensione", commenta Caressa. "Un calo l'Inter non lo ha mai avuto", replica Zazzaroni. "Infatti, prima o poi ci sarà un pareggio per i nerazzurri", chiosa Caressa.