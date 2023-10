Zazzaroni: “Inter, sul 2-0 giocatori troppo convinti di averla già vinta. Inzaghi…”

Ospite della trasmissione 'Pressing', Ivan Zazzaroni ha commentato il pareggio dell'Inter contro il Bologna. Queste le considerazioni del direttore del Corriere dello Sport: "È successa una cosa diversa, l'Inter sul 2-0 erano troppo convinti di averla già vinta, ma col Bologna non si scherza, non si scherza con quelle squadre che ci mettono il cuore".

"Non puoi criticare Inzaghi che ha fatto 8 partita più due di Champions ed è secondo in classifica. Il problema non è il turnover, il problema è l'atteggiamento nella partita in sé".