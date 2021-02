Zazzaroni: “Italiane in Europa? Abbiamo un campionato scadente. A parte l’Inter…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni ha parlato della difficoltà che le squadre italiane incontrano nelle coppe europee

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni ha parlato della difficoltà che le squadre italiane incontrano nelle coppe europee. Questo il commento del direttore del Corriere dello Sport: "Noi in Europa non abbiamo tutta questa qualità, lo scorso anno eravamo ai quarti con l'Atalanta. La prima in classifica non è nemmeno in Europa. Abbiamo un campionato abbastanza scadente".