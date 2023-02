Zazzaroni: “Inter? Ieri serenità non da derby. Il Milan sembrava una provinciale”

Non c'è stata storia in Inter-Milan di ieri sera. Netto il divario tra le due squadre in campo, come sottolineato anche da Ivan Zazzaroni.

Questo il commento del giornalista negli studi di Pressing sulla gara del Meazza vinta dalla squadra di Simone Inzaghi: "L'Inter era sola in campo. Il Milan non ha mai giocato, è una squadra in crisi. Quando un allenatore in un derby fa dei cambi così radicali vuol dire che deve tentare qualcosa di diverso, ma toglie certezze. Sembrava una squadra provinciale, mentre l'Inter ha avuto la partita in pugno con una serenità non da derby".