Zazzaroni: “Inzaghi? Da una crisi è uscito un uomo compiuto e tecnico vincente”

Un quarto di secolo dopo, Simone siede sulla panchina dell’Inter finalista di Champions a Istanbul e sta per affrontare il City di Guardiola, una delle due squadre più ricche del mondo, la più forte del momento. Con gli Inzaghi la vita e il calcio sono stati generosi e democratici, in un curioso gioco del destino e della fantasia: a Pippo hanno consegnato il talento del grande goleador, togliendo un po’ di fortuna all’allenatore; a Simone è toccato il contrario. Entrambi si sono meritati quello che si sono presi.

Confesso di aver pensato spesso che Pippo e Simone fossero una sola persona ma con due caratteri. Come tali si sono sempre comportati, invidia mai: ho letto quello che Pippo ha detto a Giordano del fratello, non una sola battuta mi ha sorpreso.

Arrivato sulla panchina della Lazio quasi per caso - era destinato alla Salernitana, soltanto il dietrofront di Bielsa gli aprì le porte della serie A -, Simone non ha fatto questioni, ha lavorato ed è maturato molto in fretta c onfrontandosi e anche battagliando o lamentandosi con Lotito e Tare, una sorta di master in psicologia del calcio, o forse in psicanalisi. Anche all’Inter è stato la seconda opzione - Allegri la prima - ma ha dimostrato di essere una scelta centratissima.