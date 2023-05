"Perché Inzaghi ce l'ha con Marotta? Forse perché Inzaghi non è l'allenatore ideale per Marotta, aveva cercato Allegri il giorno prima. Non c'è niente di male a dire la verità. Non vedo banane ma faccio questo mestiere da 43 anni: il dottor Marotta non sopportava Conte, ok? Però, essendo un grande dirigente, glielo devo riconoscere, ha dovuto mangiare merda per anni vincendo anche lo scudetto con Conte che è un grande allenatore"