"Bere o affogare. Il laziale guardi in faccia alla realtà, so che non è semplice per un tifoso: Claudio Lotito è sempre stato questo, fin dal primo giorno, un presidente che non farà mai sognare, ma nemmeno avere incubi. Un infaticabile lavoratore in grado di garantire al club coperture di vario genere, tenendolo molto al di sopra del livello di guardia. Lotito non scapperà mai. Lotito non farà mai fallire la Lazio: ne andrebbe del suo amor proprio. Lotito è cinque cellulari ma senza tuta gold: conosce il potere, lo frequenta con enorme piacere e tanta fatica, lo anela, tutto ciò che pensa e fa è funzionale a quello. Anche la Lazio, certo: nel calcio Lotito ha trovato il trampolino ideale per farsi conoscere, spesso apprezzare, il pallone l’ha reso popolare, oltre che impopolare. L’amarezza del laziale è comprensibile. È convinto che Lotito non ami la Lazio e che la usi: può essere vero, almeno in parte, ma non è certamente una novità. Penso tuttavia a quante nobili società italiane, la stessa Lazio di Cragnotti, hanno conosciuto situazioni peggiori e rischiato la sopravvivenza"