Zazzaroni: “Lukaku-Milan? Non mi sorprenderei. Che gli piaccia Milano e non l’Inter?”

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta l'imminente cessione di Sandro Tonali al Newcastle. "Salvo tottiane eccezioni, dopo due o tre anni interviene spesso il divorzio. Lui ha trovato un’altra. Lui che voleva «essere la bandiera del Milan» e sempre lui che nel 2021 «so cosa ho fatto per arrivare a questa maglia e non farei mai l’errore di andarmene». Nessuno scandalo, però. Il calcio è fatto di promesse, molte delle quali difficili, se non impossibili, da mantenere perché con il passare del tempo e i risultati si presenta sempre qualcosa o qualcuno più attraente".

"Non me la sento di criticare Sandro anche se, dopo tante leccatine al cuore del tifoso, fa le valigie e esce di casa per mettersi insieme a un altro club: gli ha quadruplicato i milioni, mica lupini. Money’s to tight (to mention...). Talvolta è anche colpa di chi scrive. Dai calciatori pretendiamo le solite frasi a effetto in grado di solleticare i fan, adesioni che sul momento sono perfino sincere, ma che alla lunga finiscono per risultare imbarazzanti".