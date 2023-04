Zazzaroni: “Squalifica Lukaku? Giustizia Sportiva troppo burocraticizzata ma…”

Ivan Zazzaroni amareggiato: "Non mi aspettavo che venisse revocata la squalifica per via dei giustizieri della notte"

"La campagna che avevamo fatto anche sul Corriere dello Sport è fallita, la Giustizia Sportiva si comporta in maniera burocraticizzata e non guarda oltre il proprio naso in un momento particolare come questo. Oggi abbiamo scritto un pezzo duro sul Corriere dello Sport, non mi aspettavo che venisse revocata la squalifica per via dei giustizieri della Notte"