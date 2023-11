Zazzaroni: “Mazzarri ha a disposizione la rosa migliore insieme all’Inter. Anzi preferisco gli azzurri”

Intervenuto nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze dell'emittente Kiss Kiss Napoli, Ivan Zazzaroni ha commentato il ritorno al Napoli di Walter Mazzarri . "Le mie domande erano anche piuttosto banali, scontate, ma le risposte di Mazzarri furono sorprendenti. Mi parlò di sistemi di gioco, di Luciano Spalletti, del Napoli. La sua mi sembrò quasi una autocandidatura tanto spontanea quanto inconsapevole".

"Non vedevo in lui malizia, ma ingenuità. Sono contento che sia tornato a Napoli perché in Campania ha fatto benissimo. Mazzarri ha a disposizione una squadra fortissima, la migliore insieme all'Inter. Anzi preferisco gli azzurri alla compagine di Inzaghi".