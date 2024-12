Zazzaroni: “Il problema di Motta? Presentato come un profeta”

«È un allenatore che sta crescendo dopo Spezia e Bologna, molto bene. Arriva alla Juve, che non è il Bologna con tutto il rispetto, in un anno in cui dovevi per forza cacciare Allegri perché per molta gente aveva fatto schifo. Aveva vinto la Coppa Italia ma dicono sia una coppetta e si pensa all'arrivo del genio. O Tarzan dalla giungla. E invece sta facendo un campionato con difficoltà qualche buona accensione, con problemi di vario genere. In CL ha fatto una partita intelligente e ha battuto quel che resta del City. Quel che resta perché il City viene da otto sconfitte nelle ultime undici partite. Non ha la squadra per giocare ogni tre giorni? Probabile», ha sottolineato.