"Ma nel breafing prima di andare a fare le interviste si poteva parlare. E i toni sono stati sbagliati ma lì c'era un motivo. Ha voluto fare come Mourinho, cioè creare il nemico fuori dalla porta per compattare il gruppo. Tanto è vero che ha visto che non ha funzionato e ha attaccato parte del gruppo. Non so se questa modalità di comunicazione aggressiva possa funzionare perché non è tanto da Fonseca. Così acquisisce credibilità?", aggiunge Caressa.