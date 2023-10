Zazzaroni: “Mi aspetto che Mourinho non finisca la stagione. E Allegri…”

"Mourinho è tornato ma non è ancora il Mourinho che conoscevamo, lo vedo teso, c'è qualcosa che non funziona in termini di rapporti con la società. Mi aspetto non finisca la stagione, quando le cose vanno così, chi ha fatto calcio lo sa, basta una sconfitta e cambia tutto. Non si dimette, è chiaro che non è il Mourinho di due anni fa. Non è mai in piedi, gli manca il sorriso, è Mourinho, non gli viene perdonato nulla, neanche la sua personalità"