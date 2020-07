Serie A in notturna, Zazzaroni: “C’era l’ok per giocare alle 21.15 ma due club hanno protestato e…”

Nel suo classico editoriale, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della modifica, non passata, degli orari dei match serali di Serie A:

“Giovedì sera lo spostamento di mezz’ora delle notturne – dalle 21.45 “spagnole” alle 21.15 – sembrava cosa fatta. Sembrava, già: all’improvviso due club hanno protestato, Dazn ha comunicato che non avrebbe dato l’ok prima dell’11 luglio per una questione di promo realizzati e costi sostenuti e la lega ha temuto di complicare ulteriormente i rapporti con Sky, nonostante la pay di Rogoredo avesse dato, solo verbalmente, l’assenso (dopo le 23 l’8% dei telespettatori del calcio va peraltro a dormire o cambia canale). Nel nostro calcio funziona così, ovvero non funziona nulla: mettere d’accordo 23, 24 soggetti con interessi spesso tra loro inconciliabili è impossibile. Il buonsenso non è un valore, il sistema è considerato roba da vecchia schedina e il caldo dà alla testa. Molto spesso anche il freddo. Purtroppo alla governance di via Rosellini non viene concessa la possibilità di proteggere autonomamente il prodotto, il rischio insulto è sempre attuale. Soddisfatti i vampiri che da qui al 2 agosto avranno qualcosa da vedere – se abbonati – fino a mezzanotte. Dopo, di solito, escono”.