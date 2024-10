«Roma-Inter è un'altra gara molto importante, quanto per la Roma così per l'Inter e credo che sia occasione per Juric di porre un confine». Così Zazzaroni a Radio Dee Jay sulla sfida dell'Olimpico di domenica sera (20.45) tra la formazione giallorossa e quella nerazzurra.

Ad un radio ascoltatore che lo aveva accusato di essere un pagliaccio per non aver parlato di Lautaro in merito al Pallone d'Oro (che per il direttore del Corriere dello Sport dovrebbe essere dato a Vinicius, per il collega Caressa a Rodri) ha spiegato: «In realtà abbiamo parlato di Pallone d'Oro dicendo che Messi vorrebbe darlo a Lautaro, questo signore leggermente interista. Fatti una vita».