Intervenuto a Pressing, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così dopo la vittoria dell'Inter contro il Cagliari: "Sembra l'anno scorso, non vedevamo l'ora che finisse e il Napoli vincesse lo scudetto. Il derby interessa a milanisti e interisti, noi dobbiamo trovare un argomento: e questo è chissà se vinceranno lo scudetto nel derby. E' un campionato che riserva soddisfazioni per altri motivi, non per lo scudetto: dubito che l'Inter lo perda".