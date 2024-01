Inter, ricordi Zé Turbo? Meteora in Italia, a segno in Coppa d’Africa con la Guinea-Bissau

Da lì l'inizio dei vari prestiti, al Tondela in Portogallo e al Marbella in Spagna, al Catania in Italia e all'Olhanense di nuovo in terra lusitana,senza mai riuscire a lasciare il segno, e nell'estate del 2018 l'Inter decise di lasciarlo andare definitivamente. Zé Turbo cominciò a girare il mondo con alterne fortune: giocò in Argentina, in Paraguay, in Svizzera, in Cina, in Qatar e in Russia, e ben presto di lui si persero le tracce. Tutto questo fino a pochi mesi fa: nell'estate del 2023 venne convocato per la prima volta dalla Nazionale della Guinea-Bissau, e ieri ha segnato il suo primo gol. A 27 anni, ha ancora tempo per lasciare un ricordo significativo del suo talento.