Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Zdenek Zeman ha parlato di alcuni allenatori giovani in Serie A che lo hanno colpito per il loro lavoro:

"Manna è molto bravo, quando eravamo a Lugano era ancora più giovane, pensava sempre a quello che c’era da fare e c’è riuscito anche molto bene. Io sono sempre stato pro giovani, spesso in passato erano chiusi dai giocatori con più esperienza. Non è facile fare il direttore a Napoli soprattutto in questo momento, quest’anno la squadra non si è confermata e quindi c’è qualche problema: i problemi li risolvono i direttori".