"Al momento Carboni è, almeno in teoria, il “sesto” uomo pronto a entrare in partita, magari a cambiarla, come succede nel basket. Qualora l’Inter riuscisse a trovare una sistemazione per Marko Arnautovic dopo questa stagione calante dell’austriaco, a quel punto ci sarebbe margine perché Valentin resti anche oltre il ritiro previsto con Inzaghi. Considerando che l’Inter 2024-25 di attaccanti ne vuole cinque, dietro alle due coppie principali (la ThuLa e Taremi più magari Gudmundsson) ci potrebbe stare proprio il baby argentino. A dirla tutta, però, a Milano sono dell’idea che andare ancora a bottega in provincia potrebbe far bene a Valentin, gemma che ha ancora bisogno di tempo per brillare di luce propria. Ha solo iniziato una crescita che non andrebbe frenata sul più bello e, inevitabilmente, gli spazi sarebbero ridotti in un reparto ad alta concorrenza come quello interista".

"La sua adattabilità nell’ortodossia del 3-5-2 andrebbe verificata ad Appiano. In ogni caso, in questi tempi nulla può essere escluso in partenza. Valentin, costo 40 milioni, piace anche all’estero e, in caso di offerta vicina a quella cifra, difficilmente potrebbe essere trattenuto. L’Inter non esclude neanche la possibilità di inserirlo nella trattativa più calda dell’estate. Carboni è gradito al Genoa e potrebbe essere usato come strumento per diminuire la quantità di cash necessaria per arrivare a Gudmundsson. Potrebbe essere sistemato in Liguria per una o due stagioni, ma sempre stabilendo in partenza una cifra per riportarlo a casa. Il modello Fabbian a Bologna, la cessione con opzione di riacquisto, sta dando frutti. In fondo all’Inter sanno che, se trovasse una strada definitiva, Carboni potrebbe valere di più. Molto di più", spiega Gazzetta.

