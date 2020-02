Zeman: “Juve favorita, ma se sbaglia la Lazio c’è. Anche l’Inter in lotta, ma…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zdenek Zeman ha parlato della lotta al vertice in Serie A. Secondo il tecnico boemo, Juve favorita, ma Inter e Lazio sapranno farsi trovare pronte:

Lei chi vede favorita per il titolo?

“Per me la Juventus è ancora favorita, ma se sbaglia qualche partita la Lazio è lì pronta. Alla fine credo che lo vincerà la Juventus, ma non è scontato. Dopo otto anni senza avversari per la Juventus, c’è equilibrio in alto. E con la Lazio c’è pure l’Inter, anche se parliamo di due squadre che da molto non lottano per il titolo. Poi ci si aspettava di più da Napoli, Milan e Torino, aggiungo anche questo”.