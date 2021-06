Zenga: “Conte doveva proseguire, ecco perché. Io all’Inter? Non ci ho sperato”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro: "Conte? Organizza una bella conferenza con il club dove dite le cose come stanno e si va avanti assieme"

«Un professionista è libero di prendere le decisioni che ritiene più opportune. Può fare due cose: decidere di levarsi di torno o affrontare i problemi. Io non ho mai evitato i problemi e, ti dirò, me la sono sempre presa in quel posto. Se non scendi dalla barca poi ne paghi le conseguenze».