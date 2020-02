Zenga: “Nessuno in Italia gioca con il sistema di Conte. Eriksen? Mi spiace che tolga…”

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del derby e di come le due squadre milanesi ci arrivino: “I derby non hanno un senso logico, sono un po’ cambiati rispetto a prima, c’erano più giocatori nati e cresciuti in quelle squadre. Eriksen gioca nella posizione che occupava Sensi, mi spiace che tolga posto ad un italiano che era in crescita ma le partite sono tante. Non è la velocità di corsa che fa la differenza ma di pensiero altrimenti giocheremo coi centometristi, per uscire dal pressing avversario serve qualità. L’Inter di Conte gioca con un sistema che in Italia nessuno fa, i due esterni diventano ali e le due mezzali si abbassano per fare gioco. Infortunio al dito di Handanovic? Dipende dall’entità del problema, io giocai col Colonia con una lussazione, ma su una parata a terra per esempio il mignolo è importante”.

(Radio Sportiva)