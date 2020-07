Alla vigilia di Cagliari-Atalanta, Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore ha elogiato Gasperini: “Gasp è da Panchina d’Oro: il suo percorso è stato straordinario, perché dopo non aver vinto in una big come l’Inter è riuscito a reinventarsi e fare molto bene“.

(Calciomercato.com)