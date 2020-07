Caressa: “Atalanta, so che Gasperini vuole prendere chi ha davanti e non…”

L’Atalanta ha battuto due a zero il Napoli. Caressa, commentando durante il post gara, ha sottolineato: “Io so che l’idea di Gasperini, prima dell’inizio della ripresa del campionato, era puntare a riprendere qualcuno là davanti piuttosto che guardarsi indietro perché è convinto della forza della sua squadra e con il Napoli ha dato prova di grande maturità. Papu Gomez ha fatto un’altra gara impressionante. 15esimo assist è un record. E poi c’è un Zapata in grande condizione, dominante“. La squadra bergamasca è quarta in classifica a quattro punti dall’Inter.

(Fonte: SS24)