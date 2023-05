Zenga: “Lukaku in finale? Tatticamente meglio Dzeko. Ma per la profondità…”

La chiave del City è la posizione di Stones, perché quando costruiscono salta in mezzo al campo e si mette vicino a Rodri. Il City porta tanti giocatori nella metà campo avversaria. Un flash della gara con il Real si pensi a Benzema addirittura dieci metri dietro l'area di rigore e non ripartono mai. Due considerazioni veloci: tatticamente meglio giocare con Dzeko che lega di più e tiene Lautaro alto. Per la profondità, visto che arrivano in tanti, è meglio Lukaku e tenere Lautaro e lui alti per costringerli all'uno contro uno.