Marotta: “Rinnovi? A fine stagione. Bravo Inzaghi a rimettere a posto il campionato”

Le parole di Marotta ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima di Inter-Atalanta, match valido per la penultima giornata di Serie A

"Non ci sono stagioni senza difficoltà, quest'anno le difficoltà maggiori le abbiamo avute in campionato. E' stato bravo l'allenatore a mettere tutto in carreggiata, sono consapevole e certo che ce la faremo a raggiungere i nostri obiettivi"