Nicolò Zenga: “Non mi aspettavo papà in tv. Andrea non si è posto come il figlio triste”

In un’intervista rilasciata al blog ‘Giuseppe Porro’, il secondo figlio di Walter Zenga, Nicolò – nato dal matrimonio con Roberta Termali e fratello di Andrea, concorrente del GF Vip, ha parlato dell’arrivo nella casa dell’ex portiere. «Ho apprezzato il gesto di nostro padre. Nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbe andato a parlare personalmente con Andrea. Ma penso che il riallacciare i rapporti fuori dipenderà molto da quello che sarà l’atteggiamento di entrambi. Lui è venuto per fare un incontro un po’ sporadico. Andrea nella casa ha tutte le sensazioni amplificate dal contesto. Poi dipenderà da come entrambi si porranno una volta che lui è uscito dal gioco. Ci sono porte aperte da parti di entrambi e credo possa esserci un risvolto positivo».

Nicolò Zenga ha anche parlato dell’intervento a Live Non è La D’Urso della moglie del papà, Raluca, che ha detto: «Comodo fare il figlio triste». La replica del fratello del concorrente è stata questa: «In realtà Andrea è entrato nel gioco in punta di piedi e aveva il terrore di dover parlare della situazione con nostro padre. Se avesse potuto scegliere non ne avrebbe parlato. Era consapevole però di essere arrivato nel programma per il suo cognome, ma si sta facendo valere per quello che è. In realtà non si è posto come il figlio triste che ha sempre sofferto. Ha sempre detto che siamo cresciuti felici e che non ha nulla da rimproverare a nessuno. Credo gli sia dispiaciuto che a nostro padre siano arrivate certe accuse per via di quello che ha detto. Ma non ha mai fatto il figlio sofferente, anzi. Si è sempre preso le sue responsabilità per la mancanza di rapporto».

(Fonte: giuseppeporro.com)