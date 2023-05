Zenga: “Parto da una nuova esperienza. Sarò dt di una squadra in Indonesia”

Finisce l'esperienza di Zenga negli studi di Skysport come opinionista. L'ex portiere dell'Inter ha annunciato di voler intraprendere un nuovo percorso. Questa volta non da allenatore ma da dirigente.

«Vado a mettere un altro carro armato nel mio Risiko, lo vado a piazzare in Indonesia, vado a fare il direttore tecnico di una squadra per i prossimi due anni. Cambio vita un'altra volta, cambio tutto e mi faccio un'altra esperienza, vedo tutto da un altro punto di vista, anche perché mi sento giovane perché come dice Ranieri devi sempre avere voglia e passione», ha detto.