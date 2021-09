Zenga: “Sogno ancora l’Inter. La squadra di oggi? Tutti dimenticano un nome”

Le parole dell'ex portiere: "Bisogna sempre inseguire i sogni, qualsiasi siano. Li insegui e fai di tutto affinché diventino realtà"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha confermato di sognare ancora di allenare la squadra nerazzurra un giorno: "Assolutamente sì, anche se poi non è qualcosa che ti viene dato per meriti. Non è perché hai fatto 22 anni in una squadra che per forza devi allenarla. C’è un percorso. Si tratta di inseguire un sogno, se poi lo si acciuffa bene, se non dovesse mai accadere ho avuto qualcosa in cui credere".