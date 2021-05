Zhang-Agnelli, CdS: “Stessa visione e strategie simili. Inter non messa bene ma…”

Juventus-Inter è anche una sfida tra due presidenti con una visione strategica molto simile, secondo il Corriere dello Sport

"Com’è strana Juventus-Inter, soltanto un anno (e un paio di mesi) dopo. Allora contava per lo scudetto, alla vigilia del lockdown. Ora il lockdown lo può imporre l’Inter scudettata alla Juventus. Nel 2020, domenica otto marzo, festa delle donne, mentre a Madrid 100 mila persone andavano in piazza, convinte che la pandemia non le riguardasse, Juventus-Inter chiudeva i battenti del calcio e dell’Italia. Ora può sbarrare la porta della Champions alla Juventus che, però, potrebbe non ottenerla nemmeno vincendo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla sfida tra Juventus e Inter in programma quest'oggi. "Allora valeva per due, ora potrebbe non contare per nessuno, se Atalanta e Milan vincono. L’Inter, comunque, con Conte che non va mai in vacanza e non molla mai la presa, vuole macinare altre vittorie e regalare alla rivale gli insopportabili giovedì di Europa League che, per i club italiani, sono notoriamente una iattura".