TS – Zhang, carica speciale alla LuLa: Inter, ora serve la tua coppia d’oro

L'Inter, in questo finale di stagione, si aspetta i gol dei due bomber che l'hanno trascinata fino a qui

"Avete fatto un percorso eccezionale in una stagione molto difficile. Sono molto orgoglioso di voi, ma ora serve un ultimo sforzo». Questo in sintesi il messaggio recapitato da Steven Zhang ieri durante il suo colloquio con la squadra ad Appiano Gentile. Il concetto, secondo Tuttosport, ha come obiettivi in particolare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che devono tornare al gol in questo finale di stagione: "Una carica speciale Zhang l’ha inviata ai suoi due gioielli offensivi, Lukaku e Lautaro Martinez, i due giocatori che, segnando insieme ben 36 gol (21 il belga, 15 l’argentino), hanno trascinato l’Inter in vetta. La LuLa, però, non va in gol da quattro gare, un digiuno lungo ventitré giorni, ovvero da Inter-Sassuolo 2-1, partita guarda caso griffata proprio dai due attaccanti. Quattro gare di fila senza gol in campionato, però, non rappresentano una novità per i due bomber nerazzurri. Un periodo simile di “astinenza” era capitato a gennaio.