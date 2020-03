Inter, Zhang è stato chiaro: i migliori non si vendono. Se Lautaro vorrà andarsene…

Steven Zhang è stato chiaro: i pezzi pregiati non si toccano. Il presidente dell’Inter ha ribadito l’intenzione della società di non privarsi dei propri giocatori migliori, a meno che non siano loro stessi a chiedere di essere ceduti. Una situazione che potrebbe riguardare da vicino Lautaro Martinez, da tempo accostato con insistenza a Barcellona.

A tal proposito Tuttosport fa il punto.

“Toccherà a Martinez uscire allo scoperto per dimostrare come la sua cessione da parte dell’Inter è motivata in primis dall’accontentarlo: Steven Zhang, nell’ultima uscita pubblica, ha sottolineato come i migliori l’Inter li tiene e non li vende, l’eccezione andrebbe fatta soltanto per un giocatore che chiede di essere lasciato andare per realizzare il suo sogno, ovvero giocare con Messi“.