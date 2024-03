Nella giornata di ieri, l'Inter, con Marotta e l'avvocato Capellini, ha incontrato Francesco Acerbi, per capire la posizione del difensore nerazzurro

Come riferisce Il Giornale, Steven Zhang, che ha coordinato tutto da Nanchino, ha preferito evitare un altro comunicato ufficiale: