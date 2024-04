Attese novità importanti nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro societario del club nerazzurro

Giorni importanti in casa Inter per quanto riguarda il futuro societario: il presidente Zhang deve saldare entro il 20 maggio il prestito ricevuto nel 2021 dal fonda americano Oaktree, e nel frattempo le voci sul destino del club si moltiplicano. Così scrive Tuttosport: "Sale il valore della rosa, cresce il fatturato del club, grazie anche ai premi che l'Inter riceverà per la vittoria dello scudetto e i bonus che incasserà contestualmente dagli sponsor, ma i prossimi ventitré giorni serviranno a chiarire il destino di Suning al comando del club. Il 20 maggio il presidente Steven Zhang dovrà restituire a Oaktree il prestito da 275 milioni ottenuto nel 2021 (salito ormai a 375-385 milioni con gli interessi), altrimenti perderà il controllo dell'Inter.