Zhang, incoraggiamento all’Inter: assenza anomala, ma stasera può raggiungere la storia

"A testimoniare l’eccezionalità del momento ci ha pensato Steven Zhang con una videochiamata di complimenti e di incoraggiamento per oggi: se è vero che un presidente che non sta fisicamente vicino alla squadra dalla tournée in Giappone di luglio è anomalo, è altrettanto vero che un eventuale trofeo stasera significherebbe riempire la bacheca per il quarto anno di fila. E questo è accaduto solo altre due volte, alla Grande Inter e a quella post Calciopoli".