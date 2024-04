Il giornalista si è soffermato sulle indiscrezioni che riguardano la possibile cessione di Zhang e non solo

Luca Marchetti, a Skysport, ha parlato dell'Inter del futuro e dei possibili scenari di mercato e societari se arrivasse una cessione del club da parte di Zhang . «L'unica cosa che potrebbe succedere è che un cambio di proprietà potrebbe cambiare gli uomini di riferimento. Anche se un nuovo acquirente potrebbe non cambiare nulla visto quanto bene stanno facendo in società. Questo del cambio di proprietà è un punto interrogativo sul club nerazzurro», ha sottolineato il giornalista.

«Rimane da capire, non vorrei spaventare nessuno, se saranno costretti a fare una cessione importante oppure no. L'anno scorso ha aiutato anche la Champions League: si sapeva che una cessione importante andava fatta ed è stato ceduto Onana, poi anche la vendita di Brozovic ha dato una mano. Una cessione importante sarebbe gestibile e due no, ma l'Inter ha saputo programmare nel lungo e nel breve termine», ha concluso.