C'era attesa. Alla fine, però, il discorso di Steven Zhang alla cena dell'Inter al Castello Sforzesco non c'è stato. Nel presidente nerazzurro, come riferisce il Corriere della Sera, è prevalsa l'amarezza per il prossimo addio all'Inter:

"Steven Zhang non ha pronunciato il tanto atteso discorso alla festa per lo scudetto dell’Inter. Fra l’orgoglio per la seconda stella e l’amarezza per l’ormai pressoché certo addio alla presidenza del club, alla fine, ha prevalso la seconda. Ambivalente, d’altronde, era anche il sentimento dei circa 700 invitati alla cena di gala al Castello Sforzesco".