Inter, due motivi spingono gli Zhang a resistere: lo scudetto per fare la storia

Suning punta a rimanere alla guida del club nerazzurro almeno fino al termine della stagione, per poi passare il testimone

"Ormai è chiaro che l’intenzione di Steven Zhang sia quella di non mollare proprio adesso, con il traguardo-scudetto così vicino. Conquistare il titolo, infatti, darebbe un senso agli sforzi fatti finora, perché si tratterebbe del primo successo conquistato dalla proprietà cinese in un club di massimo livello. E servirebbe anche per restare nella storia dell’Inter, la cui bacheca non è stata aggiornata da un decennio, vale a dire dalla Coppa Italia del 2011. Ragion per cui il fronte caldo continua ad essere quello aperto per ottenere un nuovo finanziamento".