CorSera – Inter, da Zhang segnale rilevante. Ma Inzaghi è ancora avvolto dalle nubi

Il presidente ha voluto essere presente in Portogallo per stare vicino alla squadra. Grande traguardo ma il tecnico non è salvo

Andrea Della Sala

Il presidente Steven Zhang ha voluto essere presente in Portogallo per stare vicino alla squadra. Grande traguardo ma il tecnico dell'Inter non è ancora salvo, la sua posizione è ancora a rischio.

"L’Inter ha dovuto superare non solo un avversario molesto come il Porto, ben guidato da Conceicao, ma anche le proprie paure, certi complessi difficili da capire e analizzare, improvvise pigrizie, problemi che hanno creato un secondo posto in campionato, mai così scomodo e colpevole, visto che ci sono 18 punti di distacco dal Napoli. Simone Inzaghi sotto processo, non c’è più la nebbia a Milano, sparita da anni, ma il futuro del tecnico nerazzurro pare avvolto ancora dalle nuvole. Sì, questa qualificazione nel G8 d’Europa regala e motiva un po’ di luce, un sorriso, una botta di vita, accomodarsi nel salotto buono d’Europa crea salute, anche economica, così importante in una società che da quasi due anni si guarda attorno cercando partner finanziari se non addirittura nuove proprietà", spiega il Corriere della Sera.

"Da dire, intanto, che Steven Zhang c’è sempre, era anche a Oporto, vicino alla squadra, è un segnale rilevante, un «io ci sono e lotto insieme a voi». Ci sta anche che la sua agenda contempli 2-3 appuntamenti con fondi, finanziarie e, chissà, sceicchi che danno sempre delle soddisfazioni. Ma il piacere maggiore lo crea questo 0-0, una miseria tecnica, pesando sia il Porto (il maggior colpevole) che l’Inter, ma importante, pieno di buon senso e fortuna, un pareggio ricco di tradizione e cultura difensiva. Anche se non cancella tutti i discorsi sul futuro di Inzaghi: non sarebbe l’Inter", chiude il quotidiano.