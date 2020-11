UFFICIALE – Problema alla tibia, il Real perde Valverde. AS: “Fuori almeno un mese”

Una brutta notizia si abbatte sul Real Madrid a poco più di due settimane dalla decisiva sfida di Champions League contro l‘Inter a San Siro nella quarta giornata del girone B. Come riportato da un comunicato ufficiale del club spagnolo, infatti, Federico Valverde ha riportato nell‘ultima partita di Liga contro il Valencia (persa dalle Merengues 4-1) una frattura alla spina tibiale posteriore della gamba destra.

Secondo ultime informazioni riportate da AS, è un problema fisico che lo costringerà a rimanere ai box per almeno un mese. Se così fosse, sarebbe impossibile per Zidane contare su di lui per la gara del 25 novembre a Milano contro Conte e i suoi. Un problema non da poco per uno degli uomini più importanti a livello tattico della squadra.

(Fonte: AS)