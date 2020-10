Carvajal e Odriozola out, i tifosi rimpiangono Hakimi. Zidane: “La partenza di Achraf…”

Gli infortuni di Carvajal e Odriozola sono una brutta tegola per il Real Madrid. I tifosi hanno sollevato più di un dubbio sulla scelta della proprietà di liberarsi di Achraf Hakimi che in questa situazione avrebbe fatto molto comodo a Zidane. Ma in conferenza stampa l’allenatore commenta così il malumore dei tifosi: “Non mi dà fastidio che la gente mi ricordi la partenza di Achraf. Queste sono cose che possono succedere in squadra. Dobbiamo contare su altri giocatori, non possiamo cercare scuse“.

(As)