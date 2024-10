Zielinski: “Infortunio? Spero nulla di grave, ho sentito un po’ tirare”

E sulla partita della sua Nazionale ha aggiunto: «Tre gol incassati in poco tempo? Inspiegabile. Abbiamo iniziato bene la partita ma dopo aver segnato un gol ci siamo abbassati e abbiamo subito la Croazia fisicamente. Nel secondo tempo abbiamo giocato in maniera più aggressiva, ma li abbiamo subiti troppo, dobbiamo lavorarci. Non siamo contenti del risultato. È un peccato non aver vinto ma rispettiamo i nostri avversari. Guardiamo comunque al futuro con ottimismo. Conosciamo le qualità di questo gruppo e potremo toglierci delle soddisfazioni».