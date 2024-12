Paolo Ziliani punta il dito sul pareggio della Juventus con il Bologna . Secondo il giornalista sportivo - che nella sua riflessione chiama la squadra bianconera "AJAventus" - l'arbitro avrebbe "fatto sì che una sconfitta netta, meritata e dagli effetti potenzialmente rovinosi si tramutasse in un pareggio che attenua il sostanziale fallimento tecnico della sua orribile partita e procura al club bianconero un punto in più in classifica. È con punti ottenuti in questo modo (ricordate il rigore Cuadrado-Perisic di Calvarese in Juventus-Inter 3-2 del 2021?) che il destino di un’intera stagione può cambiare. Con un punto in meno saresti fuori dalla Champions, con un punto in più ci rientri: sistemi il bilancio e quel punto fa tutta la differenza di questo mondo".

"L’AJAventus mentre il Bologna di Italiano la stava asfaltando sul campo, è stata tenuta in vita con la respirazione bocca a bocca di arbitro (Marchetti) e VAR (Mariani e Di Paolo) che sono riusciti nell’irripetibile impresa di non espellere due suoi giocatori: al minuto 21 Kalulu che aveva sgambettato da dietro, in corsa, Odgaard lanciato verso la porta di Perin (Marchetti non ha fischiato nemmeno il fallo: e il VAR ha detto poi che nulla di grave era successo, va tutto ben madama la marchesa) e al minuto 85 Koopmeiners che è entrato su Fabbian col piede a martello, in corsa, colpendo l’avversario sopra la caviglia: Marchetti non ha fischiato fallo nemmeno in questa occasione: e il VAR non c’era, o se c’era dormiva", ha tuonato Ziliani.