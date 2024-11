Paolo Ziliani ha sintetizzato il suo pensiero in merito alle polemiche arbitrali e nello specifico in merito allo sfogo di Antonio Conte dopo Inter-Napoli: "Per questo vedere Antonio Conte, quello che ai tempi belli della Juventus ingaggiò una lite furibonda con Boban la sera del gol di Muntari minimizzando l’errore dell’arbitro Tagliavento, fare una piazzata in tv per il rigore Anguissa-Dumfries suona comico, anzi grottesco: per uno stesso ridicolo contatto (Anjorin-Politano) il Napoli di Conte vinse la partita di Empoli un mese fa e la sola differenza fu che D’Aversa, allenatore dell’Empoli, non andò in tv a fare piazzate: l’Empoli protestò il giusto, nessuno ci fece caso e tanti saluti al club danneggiato. Insomma, se oggi accetti in silenzio un regalo caduto dal cielo, non hai diritto di lamentarti se domani lo stesso regalo viene fatto ad altri".