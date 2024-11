Paolo Ziliani, su X, ha commentato così l'episodio: "Continua la meritoria opera educativa degli arbitri italiani che nei confronti dei giocatori della Juventus, in particolare Gatti. Usano il metodo Montessori: nessun cartellino ma severe ramanzine. Dopo Abisso che a Udine ha atteso la fine della partita per rimproverare Conceiçao forte della presenza di Motta, ecco Sozza che fa il sermone a Gatti. Il discolo della compagnia che come noto va sempre trattato con i guanti. L’arbitro assistente sociale è un’esclusiva della Serie A made in Italy. "