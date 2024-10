Ieri, all’Allianz Stadium di Torino, è andato in scena il big match del campionato di Serie A femminile tra Juventus e Roma . La partita si è chiusa con il successo della Juventus per 2-1. Secondo Paolo Ziliani, sempre molto attento alle irregolarità, una vittoria immeritata. "Bisogna prendere atto che i campionati col verme in Italia sono due, la Serie A maschile e la Serie A femminile", ha decretato in un articolo il giornalista sportivo.

Gol in fuorigioco

"Peccato che i due gol juventini fossero entrambi da annullare. Sul primo (segnato da Bonansea al 13’ in sospetta posizione di fuorigioco) in avvio di azione c’era stato un plateale fallo di Thomas ai danni di Di Guglielmo non sanzionato da Calzavara. Il guardalinee, Manuel Marchese, sul cross di Thomas non vede il fuorigioco di almeno un metro del numero 10 Girelli a centro area. Il guardalinee è perfettamente posizionato e non sbandiererà. La Juventus segnerà il gol del 2-0 che l’arbitro Calzavara convaliderà", sintetizza Ziliani a proposito delle due reti segnate dalle bianconere. Anche la Roma non ha gradito e il tecnico Alessandro Spugna ha chiesto rispetto, pur rendendo merito alla Juve per la partita giocata: "Entrambi i gol sono in netto fuorigioco e se il guardalinee avesse fatto il suo dovere, non ci sarebbero stati. Meritiamo un po' più di rispetto: è dall'inizio dell'anno che ci sono situazioni un po' strane".